Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, befuhren ein Radfahrer (36 Jahre) und ein Autofahrer (44 Jahre) hintereinander die Orbker Straße in Richtung Arnims Park. In Höhe der Trockenheide zog der Radfahrer plötzlich in Richtung der Fahrbahnmitte, um abzubiegen. Dabei stieß der 44-Jährige mit seinem Ford gegen das Hinterrad des Fahrrades, so dass der Pedalritter zu Fall kam und sich verletzte. Der Sachschaden blieb gering. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell