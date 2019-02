Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Betrunkener Mann angefahren.

Lippe (ots)

Am Sonntag, gegen 12:50 Uhr, fanden Zeugen einen 67-jährigen Mann auf dem Gehweg der Emilienstraße liegend vor. Der Mann war alkoholisiert und gab an, von einem Fahrzeug angefahren worden zu sein. Vor der Hausnummer 9 soll es zu einer Berührung zwischen einem gelben Fahrzeug mit der Kennzeichenendung "336" und dem Mann gekommen sein. Der Mann klagte über Rückenschmerzen und wurde ins Klinikum gefahren. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

