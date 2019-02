Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht.

Lippe (ots)

(CR) Am Samstag, wurde in der Zeit zwischen 16.10 und 16.25 Uhr, auf dem Parkplatz des Marktkaufs ein schwarzer Tiguan angefahren und entsprechend beschädigt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt die Polizeiwache oder das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222-98180 entgegen.

