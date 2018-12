POL-LIP: Bad Salzuflen. Beute noch unbekannt.

Lippe (ots) - Am späten Mittwochabend ist der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Hang" in Wüsten gemeldet worden. Unbekannte Täter müssen sich demnach in den Nachmittags- oder Abendstunden gewaltsam Zugang zum Haus verschafft und in den Räumen nach Beute gesucht haben. Derzeit steht noch nicht fest, was die Täter gestohlen haben. Wenn jemand Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, möge er oder sie sich bitte unter 05231 / 6090 beim KK 2 in Detmold melden.

