POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Dienstag hat ein Einbrecher versucht in ein Haus an der Richard-Strauss-Straße einzusteigen. Bei seinem Vorhaben richtete der Unbekannte zwar Sachschaden an, gelangte aber letztendlich nicht in das Gebäude. Vielleicht wurden er oder ein Fahrzeug in der Wohnsiedlung beobachtet. Hinweise bitte an das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090.

