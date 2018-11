POL-LIP: Vorfahrt missachtet - 1 Person verletzt

Lippe (ots) - 32694 Dörentrup - (ho) Am Freitagnachmittag stießen an der Kreuzung Farmbecker Straße / Donoper Straße zwei PKW Mercedes zusammen. Dabei wurde die 67-jährige Beifahrerin des verursachenden Fahrzeugs leicht verletzt. Dieses war von der Fahrbecker Str. in die Kreuzung eingefahren, ohne dass dessen 39-jährige Fahrerin aus Detmold die Vorfahrt beachtete. So kam es zu einem Zusammenstoß mit dem anderen Mercedes, der von rechts kommend die Mittelstraße in Richtung Wendlinghausen befuhr. Gesamtsachschaden mindestens 18000 Euro.

