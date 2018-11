POL-LIP: Unfallflucht in Schlangen

Lippe (ots) - 33189 Schlangen - (ho) Am Freitagnachmittag parkte eine PKW-Fahrerin aus Schlangen ihren Dacia Logan vor der Apotheke in der Ortsmitte 1. Nachdem gegen 17:10 Uhr ein dunkler PKW die Parkbucht links neben ihrem Fahrzeug verlassen hatte, stellte sie einen erheblichen Schaden an der Fahrertür fest. Die Geschädigte konnte sich das Kennzeichen des vermeintlichen verursachenden PKW merken und erstattet Anzeige. Dieser PKW fuhr in Richtung Bad Lippspringe davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

