POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen - Nissan landet auf dem Dach.

Lippe (ots) - Am Freitag, gegen 15:10 Uhr wurde ein 25-jähriger aus Lemgo bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Faulensiek/B 238 leicht verletzt. Der Lemgoer fuhr mit seinem Pkw Nissan auf der Straße Faulensiek in Richtung B 238. An der Einmündung zur B 238 beabsichtigte er, nach rechts in Richtung Lemgo abzubiegen. Er rutschte aber mit seinem Nissan über die Einmündung hinaus und kollidierte mit einem gegenüberliegenden Baum. Der Nissan überschlug sich und blieb auf dem Dach in dem dortigen Feld liegen. Der Lemgoer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Lemgo gefahren, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12 000 Euro.

