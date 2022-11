Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall auf der Isenbergstraße

Hattingen (ots)

Ein 77-jähriger Hattinger wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Isenbergstraße in Richtung Niederwenigern unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam er nach einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Das Fahrzeug kippte und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Hattinger verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell