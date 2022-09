Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrecher hebeln Wohnungsfenster auf

Wetter (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 19:45 Uhr, das Fenster einer Erdgeschosswohnung an der Straße am Böllberg auf. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und flüchteten augenscheinlich über ein Fenster in der Küche nach draußen in unbekannte Richtung. Zu entwendeten Gegenständen ist derzeit nichts bekannt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

