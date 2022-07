Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Brixton Sunray gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Montag entwendeten Unbekannte ein an der Körnerstraße abgestelltes Leichtkraftrad. Es handelt sich um eine Brixton Sunray in der Farbe Rot. Die Maschine war an der Körner Straße in Höhe der 79 abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hatte das Zweirad einen Kilometerstand von etwa 600km.

