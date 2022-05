Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Überfall auf Wettbüro- Polizei sucht Zeugen

Hattingen (ots)

Am Dienstag kam es in der Hattinger Innenstadt zu einem Raubdelikt in einem Sportwettengeschäft an der Augustastraße. Zum Ladenschluss, um 23:00 Uhr, betraten zwei vermummte Männer das Geschäft und forderten die Mitarbeiterin auf, den Tresor zu öffnen. Auch wenn die Täter offensichtlich keine Waffen bei sich hatten, fühlte sich die Mitarbeiterin derart bedroht, dass sie der Aufforderung nachkam und das Bargeld aus dem Tresor übergab. Es handelt sich hierbei um einen vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten beide Männer aus dem Geschäft in Richtung Schulstraße.

Täter 1:

- Anfang 20 Jahre alt - 190 cm groß - schlanke Statur - sprach akzentfreies deutsch - bekleidet mit blauer Steppweste, schwarzer Hose, schwarze Schuhe und rote Handschuhen

Täter 2:

- Anfang 20 Jahre alt - 180 cm groß - stabilere Statur - bekleidet mit grauer Strickjacke, schwarzer Hose, weißen Schuhen und blauen Handschuhen

Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und die beiden Männer vor oder nach der Tat im Umfeld des Wettbüros bemerkt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166 6000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell