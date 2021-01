Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Spielekonsole gestohlen

Schwelm (ots)

Am Dienstag öffneten Unbekannte in der Zeit von 21:30 Uhr bis 23:50 Uhr gewaltsam die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Schwelm. Die Täter öffneten die Tür auf bisher nicht bekannte Weise und drangen in die Wohnung ein. Offensichtlich gezielt hatten es die Täter auf eine Spielekonsole der Marke Sony abgesehen und entwendeten diese. Andere Gegenstände blieben unberührt.

