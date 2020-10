Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Diebstahl mit Waffen in einer Gaststätte in der Mittelstraße

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, den 09.10.2020 gegen 21 Uhr betrat ein 37-jähriger Sprockhöveler eine Gaststätte in der Mittelstraße mit einer Schusswaffe im Hosenbund. Der Mann setzte sich zunächst hin und spielte unablässig an seiner Pistole herum, trat hinter die Bar, entnahm dort zwei Flaschen Alkohol und wollte anschließend die Gaststätte wieder verlassen, ohne die Flaschen zu bezahlen. Hier wurde er dann durch den Gastwirt angesprochen und zur Herausgabe der Flaschen aufgefordert. Durch die eintreffende Polizei wurde der alkoholisierte Mann festgenommen und die von ihm mitgeführte Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell