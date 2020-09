Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Täter scheitern an Wohnungstür

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch verschaffen sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Haßlinghauser Straße. An einer Wohnung im 2. Obergeschoss versuchten sie mit einem unbekannten Gegenstand oder Werkzeug gewaltsam die Tür aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch jedoch stand unter die Täter entfernten sich unerkannt.

