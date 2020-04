Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Lkw-Fahrer stark alkoholisiert

Schwelm (ots)

Am 24.04. gegen 00:15 Uhr meldete ein Zeuge einen betrunkenen Lkw-Fahrer in der Prinzenstraße. Eingesetzte Polizeibeamte trafen den 33-jährigen Mann mit Wohnsitz in Polen an seinem Lkw an. Ein Vortest ergab eine Alkoholisierung von über 2 Promille. Der Lkw verblieb vor Ort, die Polizeibeamten transportierten den Mann zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

