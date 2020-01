Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Wohnungseinbruch

Hattingen (ots)

Am 20.01. in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses am Fritz-Ebert-Ring ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

