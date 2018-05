POL-EN: Herdecke-Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Herdecke (ots) - In der Zeit vom 01.05.2018 bis 05.05.2018 gelangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters der Gebäuderückseite in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Blumenweg am Ahlenberg. Dort durchwühlen sie sämtliche Räumlichkeiten und Möbel. Im Anschluss flüchten sie mit bislang unbekannter Beute über die Balkontür in unbekannte Richtung.

