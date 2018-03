POL-EN: Herdecke - Pkw erfasst Fußgängerin

Herdecke (ots) - Am 01.03.2018, gegen 16.50 Uhr, bog ein 18-jähriger Herdecker mit einem Pkw Kia Sorento von der Mühlenstraße nach links auf die Kampstraße ab. Im Einmündungsbereich erfasste er eine Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn, wobei die 69-jährige Herdeckerin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Noch am Unfallort wurde die Geschädigte von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, die sie anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell