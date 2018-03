POL-EN: Hattingen - Sachbeschädigung an Wohnhaus

Hattingen (ots) - Am 28.02.2018, gegen 06:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Eingangstür eines Wohnhauses an der Pannhütterstraße die Außenverglasung ein. Eine Bewohnerin vernahm das Geräusch und verständigte die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell