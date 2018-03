POL-EN: Hattingen - Tasche aus Wohnung entwendet

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 28.02.2018, 09.00 Uhr bis 01.03.2018, 15.00 Uhr kam es in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Pattberg zu einem Wohnungseinbruch. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten eine Reisetasche mit Kleidung. Laut Zeugenaussage, hat sich am Vortag gegen Mitternacht ein tatverdächtiger Mann im Hausflur aufgehalten. Er war etwa mittleren Alters, hatte eine kleine Statur und einen Spitzbart. Weitere Ermittlungen dauern an.

