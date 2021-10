Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: PRESSEEINLADUNG zur Geschicklichkeitsprüfung für Maschinisten der Feuerwehr am 9. Oktober 2021

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die Feuerwehren des Bodenseekreises laden Sie ganz herzlich zur Berichterstattung über die anstehende Geschicklichkeitsprüfung für Maschinisten von Feuerwehrfahrzeugen ein. Gerne begrüßen wir Sie vor Ort am Samstag 9. Oktober 2021 in Tettnang an der Stadthalle in der Manzenbergstraße. Beginn des Wettbewerbs ist um 7 Uhr, er wird bis in die Naachmittagsstunden dauern. Die Verleihung der Abzeichen an die erfolgreichen Teilnehmer wird um ca. 16.15 Uhr vorgenommen. Der Geschicklichkeitwettkampf, bei dem der Umgang mit einem Großfahrzeug der Feuerwehr geprüft wird, sowie die Proben vorher, sind ein wichtiger Teil zur Ausbildung der berechtigten Fahrer und Bediener dieser Fahrzeuge. Der letzte dieser Wettbewerbe liegt Jahre zurück, so dass wir sehr froh sind, diese beliebte Veranstaltung jetzt wieder durchführen zu können. Teilnehmen werden 60 Feuerwehrleute, aus 12 Werk- und Freiwilligen Feuerwehren, die stolz darauf sind, ein Löschfahrzeug zu beherrschen. Für weitere Informationen wird ein Ansprechpartner vor Ort am Samstag bereitstehen. Schon jetzt vielen Dank für Ihr Interesse.

