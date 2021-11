Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Neue Schutzausrüstung für die Klever Feuerwehr

Einladung zum Pressetermin mit dem Bürgermeister

Kleve (ots)

Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist die Lebensversicherung jeder Feuerwehrfrau und jedes Feuerwehrmannes. Um die Ausrüstung bei der Feuerwehr Kleve an aktuelle Standards anzugleichen und zukunftssicher zu machen, hat eine bereits in 2018 gegründete "Arbeitsgruppe PSA" mit Mitgliedern aus allen Brandschutz-Einheiten ein neues Konzept für die Schutzkleidung im Einsatz erarbeitet. Es wurden Anforderungen gesammelt und gemeinsam mit der Stadtverwaltung ein Leistungsverzeichnis für zukünftige Beschaffungen erstellt. Die Stadt Kleve konnte daraufhin neue Schutzausrüstung ausschreiben und nun sind die ersten Lieferungen eingetroffen: Die Feuerwehr Kleve freut sich über neue Einsatzjacken und -Hosen für alle zwölf Brandschutzeinheiten.

Die auffälligste Neuerung ist die Farbe. Statt wie bisher in Dunkelblau kommt die Feuerwehr Kleve nun im goldenen Outfit zum Einsatz. Das hat aber ganz praktische Gründe: Die helle Grundfarbe erhöht nicht nur die Sichtbarkeit im Dunkeln, sondern es werden auch Verschmutzungen schneller erkannt. Die neue Ausrüstung bringt noch viele weitere technische Neuerungen mit sich, die wir Ihnen im Beisein von Bürgermeister Wolfgang Gebing einmal vorstellen wollen.

Daher laden wir Sie herzlich ein zum

Pressetermin am Mittwoch, dem 1. Dezember 2021 um 15:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Kleve, Brabanterstraße 56.

Wir möchten Ihnen die neue Ausrüstung gerne live vorführen. Es wird natürlich auch die Möglichkeit für Fragen und Fotos geben.

Um eine formlose Rückmeldung der Teilnahme wird gebeten.

Feuerwehr Kleve