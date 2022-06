Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lichtbildaufnahmen in Schwarz-Weiß

A4 AS Ronneburg (ots)

Am gestrigen Montag wurde auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. im Bereich der AS Ronneburg eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In diesem Abschnitt ist baustellenbedingt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgelegt. Es durchliefen insgesamt 6.185 Fahrzeuge die Messstelle. Es wurden 239 bußgeldrelevante Verstöße festgestellt, davon müssen 16 Fahrzeugführer mit Fahrverboten rechnen. "Höchstbietender" war ein PKW-BMW mit einer Geschwindigkeit von 147 km/h.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell