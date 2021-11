Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Waschmittel von Lkw auf Rastplatz der BAB 38 gestohlen

Leinefelde-Worbis (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch stahlen unbekannte Täter einen Teil einer Lkw-Ladung. Als Beutegut zählte der betroffene Lkw-Fahrer eine Palette Waschmittelverpackungen. In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 03:20 Uhr parkte der 40-Jährige im Vorfeld der Tat seinen Sattelzug auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Eichsfeld in Fahrtrichtung Leipzig. Vor Fahrtantritt in den frühen Mittwochmorgenstunden kontrollierte der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug und bemerkte dabei eine geöffnete Tür des Aufliegers. Zudem waren Sichtschlitze, die offenbar von den Tätern stammten, in der Lkw-Plane erkennbar. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem Beuteschaden in Höhe von ca. 800 EUR ausgegangen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell