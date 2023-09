Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kupferdiebe

Siegritz (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag bis Montag Zutritt zum Gelände eines Solarparks in der Gewerbestraße in Siegritz. Dort angelangt entwendeten sie mehrere Kupferkabel und hinterließen einen Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0233144/2023.

