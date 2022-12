LPI-SHL: Wohnhausbrand

Suhl (ots) - Unbekannte Diebe gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl und begaben sich von dort aus in den Kellerbereich. Die Langfinger nahmen unter anderem Lampen, elektronische Geräte, Werkzeuge und Getränke im Gesamtwet von knapp 500 Euro an sich und konnten unbemerkt mit ihrem Diebesgut flüchten. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 09:15 Uhr. ...

