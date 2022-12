Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolglose Einbrecher

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag Zutritt in ein Schnellrestaurant in der Leipziger Straße in Meiningen. Beim Eindringen in den Tresorraum löste der Alarm aus und die Täter ließen augenscheinlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen.

