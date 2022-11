Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls von einem E-Bike

Suhl (ots)

In der Zeit zwischen 12.11.2022 und 19.11.2022 wurde aus einem verschlossenen Abstellraum in der 10. Etage der Würzburger Str. 24 in Suhl ein hochwertiges E-Bike der Marke Raymon inklusive Akku und Ladegerät entwendet. Der / die Täter drangen in den Raum ein, entfernten auf unbekannte Weise das Fahrradschloss, welches das Rad zusätzlich sichern sollte und entwendeten alles. der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 3.500,- EUR. In diesem Zusammenhang sei von Seiten der Polizei noch einmal darauf hingewiesen, bei derartig hochwertigen Zweirädern nicht am Sicherungsmittel, sprich Schloss, zu sparen und zu überdenken, wie ich das Fahrzeug sicher aufbewahre und vor dem Zugriff Dritter schütze. Hinweise zu dieser Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl jederzeit unter Tel. 03681-3690 entgegen.

