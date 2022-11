LPI-SHL: Einbruch in Bungalow

Walldorf/Meiningen (ots) - Ein mit Schulkindern besetzter Bus fuhr Dienstagnachmittag auf der Strecke von Walldorf nach Meiningen an einer Ampel auf einen Pkw auf. Die unverletzten Kinder mussten anschließend in einen anderen Schulbus steigen und konnten ihr Fahrt nach Hause fortsetzen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 ...

