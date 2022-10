Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Eine Unfallflucht ereignete sich am Freitag An der Schanzhohle in Bad Salzungen. In der Zeit von 06:30 bis 12:30 Uhr wurde ein dort abgestellter Pkw Hyundai durch ein unkanntes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

