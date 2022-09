Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Photovoltaikanlage erheblich beschädigt

Schmalkalden (ots)

Ein 21-Jähriger beschäftigte Sonntagmittag eine Vielzahl von Einsatzkräften, nachdem er auf das Dach eines Gebäudes "Am Siechenrasen" in Schmalkalden kletterte und nachfolgend die dort befindliche Photovoltaikanlage erheblich beschädigte. Nach einiger Zeit konnte Kontakt zu dem jungen Mann herstellt werden, welcher sich in der weiteren Folge selbstständig vom Dach begab. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell