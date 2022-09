LPI-SHL: Zaun beschädigt

Bad Salzungen (ots) - Am Freitagabend wurde in Bad Salzungen ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil dieser offensichtlich zu jung war. Er konnte kaum über das Lenkrad schauen. Es stellte sich heraus, dass ein 15-jähriger Jugendliche am Steuer saß. Gegen den Jugendlichen sowie seinen Eltern wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

mehr