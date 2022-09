Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen intus und im Gepäck

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen stoppten in der Nacht zu Donnerstag (22.09.2022) einen 18-jährigen Autofahrer in Bad Salzungen. Während der Kontrolle fielen den Beamten die stark erweiterten Pupillen des Fahrers auf. Ferner drang starker Marihuanageruch aus dem Wagen. Ein Vortest bestätigte den Verdacht des Drogenkonsums. Zudem fanden die Beamten im Wagen noch weitere Betäubungsmittel. Nach der erfolgten Blutentnahme untersagten die Polizisten dem jungen Fahrer die Weiterfahrt. Sie fertigten mehrere Anzeigen gegen den 18-Jährigen. Auch sein Beifahrer hatte Kleinstmengen an Drogen im Gepäck und muss sich hierfür verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell