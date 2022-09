LPI-SHL: Waffe gezogen

Meiningen (ots) - Im Zeitraum vom 14.09.2022, 09:00 Uhr bis 16.09.2022, 12:00 Uhr kam es in Meiningen in der Berliner Straße zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein ordnungsgemäß abgeparkter Mazda mit NES-Kennzeichen durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachsachden in Höhe von ca. 500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle. ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. ...

