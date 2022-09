Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hildburghausen (ots)

Am 16.09.2022 kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Heldburg im Einmündungsbereich Hinter der Kirche und Goethestraße. Eine 12-jährige Radfahrerin fuhr die Goethestraße bergab und wollte die Straße Hinter der Kirche queren in Richtung Kindergarten. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die vorfahrtsberechtigte 64-jährige Pkwfahrerin an dieser Einmündung vorbei und es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer am Heckbereich des Pkw. Die Radfahrerin zog sich hierbei Verletzungen im Kopfbereich zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

