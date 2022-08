LPI-SHL: Diebstahl von Fallrohren

Suhl (ots) - Dienstagmorgen erhielt die Suhler Polizei die Information über den Aufbruch eines Zigarettenautomaten "Am Bahndamm" in Suhl. Die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entleerten diesen. Die Höhe des Sach- und Entwendungsschaden muss noch ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Personen am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Suhler Polizei (03681 369-0) zu wenden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

