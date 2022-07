LPI-SHL: Betrunken auf dem E-Roller

Auengrund (ots) - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Mittwochabend einen 34-jährigen Autofahrer im Auengrund. Dabei stellten sie fest, dass der Mann alkoholisiert war, was ein Test mit einem Wert von 0,69 Promille bestätigte. Der wenig später durchgeführte gerichtsverwertbare Test in der Polizeidienststelle bestätigte die erste Messung. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

