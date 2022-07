LPI-SHL: Betrunken und berauscht

Bad Salzungen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen Dienstagnacht (19.07.2022) gegen 00:45 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Willi-Steitz-Straße in Bad Salzungen ein und entwendeten anschließend mehrere originalverpackte Jalousien und einige Lebensmittel. Vor dem Haus konnten zwei unbekannte Fahrradfahrer gesehen werden, die ebendiese Jalousien dabei hatten, auf ihrer Flucht aber einen Teil der Beute verloren haben. Es handelte sich um einen Mann und ...

