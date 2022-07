Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rollender Paketriese

Gethles/Schleusingen (ots)

Ein Zusteller lieferte Mittwochmittag "An der Hauptstraße" in Gethles ein Paket aus. Hierzu parkte er seinen Fiat vor der Lieferanschrift. Nachdem der Bote seinen Wagen verließ, setzte sich dieser plötzlich in Bewegung und rollte bergab gegen ein dort befindliches Metalltor. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden. Der Fiat wies nach dem Unfall Beschädigungen im Frontbereich und an der Beifahrerseite auf. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell