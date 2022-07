LPI-SHL: Brennholzdieb

Westhausen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag bis Dienstag gewaltsam Zutritt in eine Werkstatt mit angegliedertem Wohnhaus in der Streufdorfer Straße in Westhausen. In der Werkstatt nahmen die Einbrecher Werkzeuge im Wert von 3.000 Euro an sich. Nachfolgend betraten sie den Wohnbereich und entnahmen 400 Euro Bargeld aus einer Kasse. Zudem verursachten sie einen Sachschaden von ca. 400 ...

