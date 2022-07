LPI-SHL: "Billig getankt"

Schwallungen (ots) - Eine Seniorin erhielt am Montag mehrere Nachrichten von einer ihr unbekannten Handynummer. Man gab sich als vermeintliche Tochter der Geschädigten aus und bat um finazielle Hilfe. Im guten Glauben überwies die Geschädigte erst 1.000 Euro per Echtzeitüberweisung und nochmals knapp 1.500 Euro. Erst am Folgetag erkundigte sie sich telefonisch bei ihrer leiblichen Tochter, ob alles mit den Überweisungen geklappt hat und merkte, dass sie Betrügern ...

