Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Telefonmast umgefahren

Eishausen (ots)

Am frühen Abend des 08.07.2022 befuhr ein 26 jähriger Erfurter mit dem Auto eines Kumpels die L1153 zwischen Eishausen und Adelhausen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über den BMW M4 Competition und kam links von der Fahrbahn ab, rutschte etwa 45 Meter durch den Straßengraben und fuhr einen Telefonmast um. Der Pkw kam dann auf dem umgefahrenen Mast zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden beim Unfall nicht verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden am Pkw von etwa 90.000 EUR und am Mast von etwa 1.000 EUR. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Anzeige wegen Störung von Telekommunikationsanlagen rechnen.

