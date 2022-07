Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bus mit Toilette verwechselt

Hildburghausen (ots)

Am Abend des 08.07.2022, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 24 jähriger Erfurter mit dem Bus nach Hildburghausen in Richtung Bahnhofstraße. Während der Fahrt musste der junge Mann, wegen seines Alkoholkonsums, ein Geschäft erledigen und befragte den Busfahrer nach einer Toilette. Da in den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs jedoch keine Toilette im Bus vorhanden ist, konnte er diese nicht nutzen. Schlussendlich urinierte der Mann in eine Ecke des Busses und geriet aus diesem Grund in Streit mit den Fahrgästen und dem 64 jährigen Busfahrer. Im Zuge des Streits schlug der Erfurter dem Busfahrer mit der Faust ins Gesicht. Der Fahrgast wurde durch die Polizeikräfte des Busses verwiesen und muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen. Der Busfahrer konnte trotz des Schlages seine Fahrt fortsetzen.

