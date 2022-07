LPI-SHL: Diebstahl einer Motorsense

Bad Salzungen / Barchfeld (ots) - Während einer Verkehrskontrolle am 09.07.2022 gegen 01:55 Uhr in Barchfeld Am Teich, stellten die Beamten bei dem 40jährigen Beifahrer eine geringe Menge Betäubungsmittel fest. Diese wurden sichergestellt und der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Am 09.07.2022 gegen 22:00 Uhr führten die Beamten in Bad Salzungen, Erzberger ...

mehr