LPI-SHL: Briefträgerin vom Unglück verfolgt

Hildburghausen (ots) - In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag parkte der Geschädigte seinen Transporter in der Straße der Jugend, Hildburghausen. Am Morgen stellte er einen Schaden am linken Außenspiegel fest, welcher nur durch ein vorbei fahrendes Fahrzeug verursacht werden konnte. Am Freitag befuhr gegen 17:30 Uhr ein 54-jähriger Radfahrer die K 508 von Römhild nach Mendhausen. Auf dieser Strecke stürzt er und verletzt sich am Arm. Ein durchgeführter Alkoholtest ...

