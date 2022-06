Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall - alleinbeteiligter Pkw

Kaiseroda/B62 (ots)

Eine 61-Jährige befuhr Montagmittag die Vachaer Straße in Kaiseroda in Richtung Bundesstraße 62. Beim Auffahren auf die Ortsumgehungsstraße kam die Seniorin mit ihrem Wagen an die Leitplanke und touchierte diese über mehrere Meter. In der weiteren Folge überfuhr die Dame eine dort befindliche Verkehrsinsel und krachte frontal in die gegenüberliegende Leitplanke. Nach eigenen Angaben stand die Dame unter dem Einfluss von Medikamenten. Demnach kam sie zur medizinischen Versorgung und zur Blutnentnahme ins nahegelegene Klinikum. Es gilt nun zu klären, ob die Medikamenteneinnahme möglicherweise ursächlich für den Unfall war. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um den Unfallwagen.

