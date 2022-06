Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Transporter

Oberhof/Schmiedefeld (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 10:35 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Mercedes Transporter. Aus diesem stahlen sie ein Nivilliergerät im Wert von ca. 700 Euro und flüchteten anschließend unbemerkt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Der Diebstahl wurde Mittwochnachmittag bemerkt und entsprechend zur Anzeige gebracht. Als Tatort kommt ein Parkplatz in der Tachbacher Straße in Oberhof sowie ein Parkplatz einer Pension in Fritz-Arno-Wagner-Straße in Schmiedefeld in Frage. Hinweise nimmt die Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell