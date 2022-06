Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erheblicher Sachschaden

Oberhof (ots)

Über 30.000 Euro Sachschaden verursachte ein Lkw-Fahrer Dienstagmorgen auf der Alten Ohrdrufer Straße in Oberhof. Der 52-jährige Fahrer führte an seinem Lkw einen Anhänger, auf dem sich eine Straßenkehrmaschine befand. Die geladene Maschine blieb während der Fahrt an einem Bauzaun hängen, was dazu führte, dass sich ein Kehrarm versehentlich ausfuhr. Dies bemerkte der Lkw-Fahrer nicht und setzte seine Fahrt zunächst einige Meter fort. Der ausgefahrene Kehrarm touchierte im weiteren Verlauf zwei abgeparkte Fahrzeuge und beschädigte diese erheblich.

