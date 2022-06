Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Kleinschmalkalden (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Sonntag, 21:00 Uhr, bis Montag, 04:30 Uhr, an drei Fahrzeugen, welche vor einem Einfamilienhaus in der Straße Ebersbach in Kleinschmalkalden abgestellt waren, zu schaffen gemacht. Die Täter zerstachen mehrere Reifen und verursachten somit einen Gesamtschaden von knapp 1.400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 in Verbindung zu setzen.

